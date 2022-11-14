Песков: обстоятельства диктуют приоритет нахождения Путина в России во время G20

Для президента России Владимира Путина приоритетно оставаться в стране на фоне саммита G20, который пройдёт в Индонезии. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Обстоятельства диктуют приоритет нахождения президента в Российской Федерации, поэтому было принято решение принять участие российской стороне в этом саммите на уровне министра иностранных дел», — сказал представитель Кремля, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее Песков заявил, что решение Путина отказаться от участия в саммите G20 связано с его графиком.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хотела бы видеть российского лидера на саммите G20, чтобы поговорить с ним «лицом к лицу».