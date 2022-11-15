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Экс-премьер Словакии заявил, что большинство жителей республики поддерживают Россию

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Экс-премьер Словакии Ян Чарногурский заявил, что большинство жителей республики поддерживают Россию в конфликте с Украиной.
Экс-премьер Словакии заявил, что большинство жителей республики поддерживают Россию
  • Legion-Media

По его словам, Словакию можно назвать другом России.

«Согласно опросу (общественного мнения. — RT), 52%, а значит, большинство словаков, проголосовали за поддержку России в российско-украинском конфликте. Вопреки этому антироссийскому режиму Европы это очень важный факт. Я замечал такие настроения с самого начала конфликта», — приводит РИА Новости заявление Чарногурского.

В августе ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова в беседе с RT заявила, что Сербия — единственная страна в Европе, которая поддерживает Россию.

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