Экс-премьер Словакии Ян Чарногурский заявил, что большинство жителей республики поддерживают Россию в конфликте с Украиной.

По его словам, Словакию можно назвать другом России.

«Согласно опросу (общественного мнения. — RT), 52%, а значит, большинство словаков, проголосовали за поддержку России в российско-украинском конфликте. Вопреки этому антироссийскому режиму Европы это очень важный факт. Я замечал такие настроения с самого начала конфликта», — приводит РИА Новости заявление Чарногурского.

В августе ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова в беседе с RT заявила, что Сербия — единственная страна в Европе, которая поддерживает Россию.