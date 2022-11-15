Президент Индонезии призвал не допустить новой холодной войны
«(В противном случае. — RT) нам будет трудно нести ответственность за будущее этого и следующих поколений», — цитирует его РИА Новости.
Видодо отметил, что политики несут ответственность не только перед своим населением, но и перед людьми всего мира.
Ранее The Washington Post со ссылкой на директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву сообщила, что конфронтация США и Китая раскалывает мир на противоборствующие блоки, что может привести к новому витку холодной войны.