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США ввели санкции против российского разработчика микросхем «Миландр»

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США ввели санкции против российского разработчика и производителя интегральных микросхем «ППК Миландр».

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на заявление Госдепа.

«ППК Миландр» принадлежит к военным и научно-исследовательским структурам, принимает участие в выставках российского оружия», — отмечается в заявлении.

14 ноября Соединённые Штаты внесли в антироссийский санкционный список ещё 28 юридических и 14 физических лиц.

До этого в МИД России сообщили о введении персональных санкций в отношении 200 американских граждан в ответ на действия властей США.

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