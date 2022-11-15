Росавиация: Россия и Египет заинтересованы в увеличении количества рейсов

Россия и Египет заинтересованы в увеличении количества рейсов между странами.

Об этом сообщили в Росавиации по итогам встречи руководителя ведомства Александра Нерадько с послом Египта в Москве Назихом Нагари.

«Были подтверждены позиции сторон о заинтересованности расширения полётных программ между Россией и Египтом с целью развития воздушного авиасообщения и расширения туристических программ», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили возможность скорейшего заключения соглашения о лётной годности.

Ранее посол Непала в Москве Милан Радж Туладхар заявил, что ведёт переговоры о возобновлении прямых рейсов в Катманду.

Как сообщало ФАН, депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.