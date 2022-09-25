Посол Непала рассказал о переговорах по возобновлению прямых рейсов из России
- РИА Новости
«В 2004 году причина прекращения полётов «Аэрофлота» была в основном экономическая, потому что летать в Катманду было невыгодно, так как рейсов было меньше. Но ситуация полностью изменилась», — заявил он.
По его словам, в постпандемийный период международный туризм вновь «набирает обороты».
«Мы будем принимать гостей из России, и с непальской стороны туристов в Россию будет больше. Поэтому я прошу «Аэрофлот» поработать над возобновлением рейсов в Катманду», — заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин после встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо сообщил, что страны обсуждают возможность возобновления прямого сообщения между Москвой и островом Бали.