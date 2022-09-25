Посол Непала рассказал о переговорах по возобновлению прямых рейсов из России

Посол Непала в Москве Милан Радж Туладхар в интервью РИА Новости заявил, что ведёт переговоры о возобновлении прямых рейсов в Катманду.

«В 2004 году причина прекращения полётов «Аэрофлота» была в основном экономическая, потому что летать в Катманду было невыгодно, так как рейсов было меньше. Но ситуация полностью изменилась», — заявил он.

По его словам, в постпандемийный период международный туризм вновь «набирает обороты».

«Мы будем принимать гостей из России, и с непальской стороны туристов в Россию будет больше. Поэтому я прошу «Аэрофлот» поработать над возобновлением рейсов в Катманду», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин после встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо сообщил, что страны обсуждают возможность возобновления прямого сообщения между Москвой и островом Бали.