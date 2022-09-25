военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Посол Непала рассказал о переговорах по возобновлению прямых рейсов из России

Короткая ссылка
Посол Непала в Москве Милан Радж Туладхар в интервью РИА Новости заявил, что ведёт переговоры о возобновлении прямых рейсов в Катманду.
Посол Непала рассказал о переговорах по возобновлению прямых рейсов из России
  • РИА Новости

«В 2004 году причина прекращения полётов «Аэрофлота» была в основном экономическая, потому что летать в Катманду было невыгодно, так как рейсов было меньше. Но ситуация полностью изменилась», — заявил он.

По его словам, в постпандемийный период международный туризм вновь «набирает обороты».

«Мы будем принимать гостей из России, и с непальской стороны туристов в Россию будет больше. Поэтому я прошу «Аэрофлот» поработать над возобновлением рейсов в Катманду», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин после встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо сообщил, что страны обсуждают возможность возобновления прямого сообщения между Москвой и островом Бали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить