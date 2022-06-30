Россия и Индонезия обсуждают возобновление авиасообщения между Москвой и Бали

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Президент России Владимир Путин после встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо сообщил, что страны обсуждают возможность возобновления прямого сообщения между Москвой и островом Бали.
Россия и Индонезия обсуждают возобновление авиасообщения между Москвой и Бали
  • kremlin.ru

Путин отметил, что в ходе переговоров стороны уделили внимание возможности сотрудничества в сфере гуманитарного, культурного, туристического и образовательного обмена.

«Этому в том числе будет способствовать смягчение антиковидных ограничений для поездок граждан, а также существующий безвизовый режим. Обсуждается возможность возобновления прямого авиасообщения из Москвы на курортный остров Бали», — сказал российский лидер.

Ранее глава Минтранса России Виталий Савельев сообщил, что на данный момент российские авиакомпании летают в 11 стран.

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