Россия и Индонезия обсуждают возобновление авиасообщения между Москвой и Бали

Президент России Владимир Путин после встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо сообщил, что страны обсуждают возможность возобновления прямого сообщения между Москвой и островом Бали.

Путин отметил, что в ходе переговоров стороны уделили внимание возможности сотрудничества в сфере гуманитарного, культурного, туристического и образовательного обмена.

«Этому в том числе будет способствовать смягчение антиковидных ограничений для поездок граждан, а также существующий безвизовый режим. Обсуждается возможность возобновления прямого авиасообщения из Москвы на курортный остров Бали», — сказал российский лидер.

Ранее глава Минтранса России Виталий Савельев сообщил, что на данный момент российские авиакомпании летают в 11 стран.