Россия и Индонезия обсуждают возобновление авиасообщения между Москвой и Бали
- kremlin.ru
Путин отметил, что в ходе переговоров стороны уделили внимание возможности сотрудничества в сфере гуманитарного, культурного, туристического и образовательного обмена.
«Этому в том числе будет способствовать смягчение антиковидных ограничений для поездок граждан, а также существующий безвизовый режим. Обсуждается возможность возобновления прямого авиасообщения из Москвы на курортный остров Бали», — сказал российский лидер.
Ранее глава Минтранса России Виталий Савельев сообщил, что на данный момент российские авиакомпании летают в 11 стран.