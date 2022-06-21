Глава Минтранса России Савельев заявил, что российские авиакомпании летают в 11 стран
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«К нам летают 32 зарубежные авиакомпании из 22 стран. А сами мы летаем в 11 стран, наши авиакомпании, наши самолёты», — цитирует его ТАСС.
Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян ранее в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какие внешние направления для летнего отдыха остаются открытыми для россиян.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что Совет по туризму Катара фиксирует заметный рост спроса среди российских туристов на отдых в этой стране.