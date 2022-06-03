АТОР: российские туристы стали чаще интересоваться отдыхом в Катаре

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В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что Совет по туризму Катара фиксирует заметный рост спроса российских туристов на отдых в этой стране.
АТОР: российские туристы стали чаще интересоваться отдыхом в Катаре
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Как пишет НСН, это связано со значительным снижением цен авиакомпании Qatar Airways на перевозку клиентов туроператоров из России. Стоимость уменьшилась в апреле почти вдвое — до 75 тыс. рублей за перелёт в обе стороны.

В результате продажи туров в мае превысили аналогичные показатели допандемийного 2019 года в 2,5 раза.

В июне отдохнуть неделю в пятизвёздочном отеле на двоих в Дохе можно за 187 тыс. рублей.

Ранее ФАН сообщало, что в Севастополе назвали самые интересные направления для туристов.

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