АТОР: российские туристы стали чаще интересоваться отдыхом в Катаре

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что Совет по туризму Катара фиксирует заметный рост спроса российских туристов на отдых в этой стране.

Как пишет НСН, это связано со значительным снижением цен авиакомпании Qatar Airways на перевозку клиентов туроператоров из России. Стоимость уменьшилась в апреле почти вдвое — до 75 тыс. рублей за перелёт в обе стороны.

В результате продажи туров в мае превысили аналогичные показатели допандемийного 2019 года в 2,5 раза.

В июне отдохнуть неделю в пятизвёздочном отеле на двоих в Дохе можно за 187 тыс. рублей.

Ранее ФАН сообщало, что в Севастополе назвали самые интересные направления для туристов.