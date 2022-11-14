МИД России ввёл персональные санкции в отношении внука Степана Бандеры

Министерство иностранных дел России внесло в стоп-лист внука лидера украинских националистов Степана Бандеры — Стефана Бандеру.

«Стефан Бандера (Stephan Steve Bandera) — журналист, внук Степана Бандеры», — говорится в списке граждан Канады, которым запрещён въезд в Россию.

Как ранее сообщила канадская журналистка Ева Бартлет, Канада активно поддерживает и финансирует радикалов, в том числе неонацистов на Украине, обучая украинских боевиков.

По её словам, в канадском правительстве присутствует потомок нацистского коллаборациониста, которая гордится своим происхождением.