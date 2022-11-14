Узнать больше

МИД России ввёл персональные санкции в отношении внука Степана Бандеры

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел России внесло в стоп-лист внука лидера украинских националистов Степана Бандеры — Стефана Бандеру.
МИД России ввёл персональные санкции в отношении внука Степана Бандеры
  • РИА Новости

«Стефан Бандера (Stephan Steve Bandera) — журналист, внук Степана Бандеры», — говорится в списке граждан Канады, которым запрещён въезд в Россию.

Как ранее сообщила канадская журналистка Ева Бартлет, Канада активно поддерживает и финансирует радикалов, в том числе неонацистов на Украине, обучая украинских боевиков.

По её словам, в канадском правительстве присутствует потомок нацистского коллаборациониста, которая гордится своим происхождением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить