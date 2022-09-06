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Фонд борьбы с репрессиями провёл пресс-конференцию с журналистами, попавшими на «Миротворец»

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Правозащитный Фонд борьбы с репрессиями провёл пресс-конференцию, в которой приняли участие журналисты, внесённые в списки украинского сайта «Миротворец».

На пресс-конференции, которая прошла на площадке медиагруппы «Россия сегодня», присутствовали Ева Бартлет, Алина Липп, Джонни Миллер, Соня Ван ден Эндэ, Рассел Бентли, Янус Путконен, Томас Репер, Кристель Нэан, а также Вероника Найдёнова и глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада.

На встрече в том числе обсуждалась ситуация вокруг «Миротворца», на котором опубликованы личные данные сотен российских и десятков иностранных журналистов и блогеров, которые сталкиваются с угрозами физических расправ, подвергаются травле в публичном пространстве и социальных сетях.

Так, Мира Тэрада на конференции представила обнаруженные правозащитниками фонда факты и свидетельства о преступлениях, совершённых против российских и иностранных журналистов и блогеров.

По мнению журналиста Рассела Бентли, журналисты и блогеры, которые отстаивают правду и будущее человечества, не должны быть в расстрельном списке «Миротворца», так как не существует никаких причин, чтобы подвергать их жизнь опасности.

Вместе с этим канадская журналистка Ева Бартлет сообщила, что Канада активно поддерживает и финансирует радикалов, в том числе неонацистов на Украине, обучая украинских боевиков.

По её словам, в канадском правительстве присутствует потомок нацистского коллаборациониста, которая гордится своим происхождением.

Кроме них, на пресс-конференции выступила журналистка из Германии Алина Липп, которая столкнулась с преследованиями со стороны немецких властей из-за своей профессиональной деятельности.

Немецкий журналист Томас Репер при этом обвинил правительство Германии в отсутствии чёткой позиции по поводу деятельности «Миротворца». 

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