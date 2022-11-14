Сийярто: серьёзных предложений по новым санкциям ЕС против России не было
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«Никаких существенных предложений по девятому пакету сделано не было, и это хорошо, потому что до сих пор мы видели, что санкции влияют на европейскую экономику гораздо сильнее, чем на российскую», — сказал Сийярто, слова которого приводит ТАСС.
По его мнению, нет другой экономики в мире, которая так сильно страдает от санкций, как экономика Европейского союза.
Брюссельские санкции «нисколько не оправдали надежд», которые на них возлагались, подчеркнул министр.
Сийярто напомнил, что в прошлом году Венгрия затратила на импорт энергоносителей €7 млрд, а в 2022 году на те же цели будет израсходовано €17—19 млрд. При этом, по его прогнозам, в следующем году эта сумма может превысить €20 млрд.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что антироссийские санкции ЕС не достигают своей цели по нанесению ущерба России и ослабляют лишь европейскую экономику.