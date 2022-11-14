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Parket: в Польше решили изъять акции «Газпрома» в компании EuRoPol GAZ

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Власти Польши приняли решение об изъятии доли «Газпрома» в компании EuRoPol GAZ, которая владеет польским участком газопровода Ямал — Европа. Об этом пишет издание Parket.
Parket: в Польше решили изъять акции «Газпрома» в компании EuRoPol GAZ
  • AP

Согласно информации издания, решение принято министром развития и технологий Польши Вальдемаром Будой по запросу польского Агентства внутренней безопасности.

12 мая стало известно, что «Газпрому» теперь запрещено использовать принадлежащий EuRoPol GAZ польский участок трубопровода Ямал — Европа для транспортировки газа.

В июле президент России Владимир Путин заявил, что из-за санкций против газопровода Ямал — Европа европейцы только проиграли.

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