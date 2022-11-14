Parket: в Польше решили изъять акции «Газпрома» в компании EuRoPol GAZ

Власти Польши приняли решение об изъятии доли «Газпрома» в компании EuRoPol GAZ, которая владеет польским участком газопровода Ямал — Европа. Об этом пишет издание Parket.

AP