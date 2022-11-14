Parket: в Польше решили изъять акции «Газпрома» в компании EuRoPol GAZ
- AP
Согласно информации издания, решение принято министром развития и технологий Польши Вальдемаром Будой по запросу польского Агентства внутренней безопасности.
12 мая стало известно, что «Газпрому» теперь запрещено использовать принадлежащий EuRoPol GAZ польский участок трубопровода Ямал — Европа для транспортировки газа.
В июле президент России Владимир Путин заявил, что из-за санкций против газопровода Ямал — Европа европейцы только проиграли.