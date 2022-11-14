Лавров сообщил, что ведётся работа над итоговой декларацией G20

Представитель МИД России Мария Захарова опубликовала видео с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который рассказал, что в настоящее время ведётся работа над итоговой декларацией саммита G20.

На видео российский министр сидит за столиком в футболке и шортах и изучает материалы к предстоящему саммиту G20, который состоится на Бали.

«Завтра несколько выступлений, завтра мы будем принимать итоговую декларацию, только что звонила министр иностранных дел Индонезии, которая является председателем министерского процесса, сейчас завершаются переговоры», — отметил глава МИД России.

Лавров также передал «всем огромный привет» на фоне сообщений некоторых СМИ о том, что он якобы госпитализирован в Индонезии.