Узнать больше

Глава МИД Австрии: дверь для переговоров между Москвой и Киевом должна быть открытой

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг высказал мнение, что дверь для переговоров между Москвой и Киевом должна оставаться открытой.
Глава МИД Австрии: дверь для переговоров между Москвой и Киевом должна быть открытой
  • Gettyimages.ru

«Я считаю, что мы должны всегда держать эту дверь открытой, так как, в конце концов, устойчивый мир может быть достигнут только за столом переговоров», — приводит его слова РИА Новости.

Он также отметил, что, по его мнению, время для этих переговоров «пока не пришло».

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что решение ситуации на Украине возможно только на условиях украинских властей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить