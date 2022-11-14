Глава МИД Австрии: дверь для переговоров между Москвой и Киевом должна быть открытой

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг высказал мнение, что дверь для переговоров между Москвой и Киевом должна оставаться открытой.

«Я считаю, что мы должны всегда держать эту дверь открытой, так как, в конце концов, устойчивый мир может быть достигнут только за столом переговоров», — приводит его слова РИА Новости.

Он также отметил, что, по его мнению, время для этих переговоров «пока не пришло».

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что решение ситуации на Украине возможно только на условиях украинских властей.