Глава МИД Литвы Ландсбергис заявил, что мир на Украине возможен только на условиях Киева
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«Мир на Украине может быть только на условиях Украины. Спекуляции, которые мы видим в открытом пространстве, бесполезны», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что советник президента США Джейк Салливан в ходе последней встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским предложил ему подумать о «реалистичных» позициях на переговорах по урегулированию ситуации на Украине.