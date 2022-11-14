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Глава МИД Литвы Ландсбергис заявил, что мир на Украине возможен только на условиях Киева

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил, что решение ситуации на Украине возможно только на условиях украинских властей.
Глава МИД Литвы Ландсбергис заявил, что мир на Украине возможен только на условиях Киева
  • Gettyimages.ru

«Мир на Украине может быть только на условиях Украины. Спекуляции, которые мы видим в открытом пространстве, бесполезны», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что советник президента США Джейк Салливан в ходе последней встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским предложил ему подумать о «реалистичных» позициях на переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

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