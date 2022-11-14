Узнать больше

Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи со взрывом в Стамбуле

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со взрывом в Стамбуле. Теракт произошёл 13 ноября.
Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи со взрывом в Стамбуле
  • РИА Новости

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта в Стамбуле», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин подтвердил готовность России к самому тесному взаимодействию с турецкими партнёрами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.

По последним данным, в результате взрыва на улице Истикляль в Стамбуле погибли шесть человек. Всего сообщалось о 81 пострадавшем, два человека находятся в тяжёлом состоянии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить