Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи со взрывом в Стамбуле

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со взрывом в Стамбуле. Теракт произошёл 13 ноября.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта в Стамбуле», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин подтвердил готовность России к самому тесному взаимодействию с турецкими партнёрами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.

По последним данным, в результате взрыва на улице Истикляль в Стамбуле погибли шесть человек. Всего сообщалось о 81 пострадавшем, два человека находятся в тяжёлом состоянии.