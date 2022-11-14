Маск рассказал на G20, что в будущем могут быть найдены инопланетяне

Американский предприниматель Илон Маск рассказал слушателям конференции в рамках саммита G20 о своём видении будущего.

Как передаёт РИА Новости, во время выступления он рассказал, что видит в будущем тоннели, вырытые глубоко под землёй, для борьбы с пробками, ракетные путешествия вокруг света менее чем за час и обнаружение внеземной жизни в космосе.

«Возможно, мы найдём там инопланетян, которым уже миллионы лет», — сказал бизнесмен.

Маск также рассказал о преимуществах тоннелей перед летающими автомобилями в борьбе с пробками, отметив, что машины могут «упасть на голову».

5 ноября компания Маска The Boring Company объявила о начале испытаний проекта сверхскоростного пассажирского поезда Hyperloop, который движется в тоннеле с разрежённым воздухом.