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Замглавы МИД России Грушко: только безумец сейчас может думать о вступлении Украины в НАТО

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Только безумец сейчас может думать о вступлении Украины в Североатлантический альянс, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Только безумец, наверное, сейчас может думать о вступлении Украины в НАТО», — цитирует его РИА Новости.

Грушко отметил, что Запад сегодня ведёт себя нерационально.

Ранее обозреватель американского издания The National Interest Марк Эпископос заявил, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг охладил пыл украинского президента Владимира Зеленского своим заявлением об условиях членства Украины в альянсе.

Столтенберг заявил, что любое решение о приёме в НАТО должно приниматься совместно всеми 30 членами альянса.

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