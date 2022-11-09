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NI: генсек НАТО охладил пыл Зеленского заявлением об условиях членства Украины в альянсе

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Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг охладил пыл украинского президента Владимира Зеленского своим заявлением об условиях членства Украины в альянсе.

Об этом пишет обозреватель американского издания The National Interest Марк Эпископос.

В статье говорится, что генсек Североатлантического альянса, «похоже, окатил Зеленского холодной водой» в ответ на его просьбу об ускоренном вхождении Киева в НАТО.

Отмечается, что Столтенберг заявил, что любое решение о приёме в НАТО должно приниматься совместно всеми 30 членами альянса.

Ранее Столтенберг заявил об «отличающемся положении» претендующей на членство в НАТО Украины.

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