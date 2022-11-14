В Минфине США назвали прекращение конфликта на Украине лучшей помощью мировой экономике

Глава Минфина США Джанет Йеллен назвала завершение конфликта на Украине лучшей помощью мировой экономике.

«Прекращение (конфликта на Украине. — RT) является моральным императивом. И остаётся лучшим, что мы можем сделать, чтобы помочь глобальной экономике», — цитирует её РИА Новости.

Йеллен напомнила, что введение потолка цен на энергоносители должно снизить мировые цены и ограничить доходы, которые «мог бы использовать Кремль».

Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин ранее заявил RT, что кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, стали следствием ошибок США и Европы.

В частности, к этому привело «санкционное безумие Запада» последних месяцев.