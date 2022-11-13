Байден после встречи с Си Цзиньпином проведёт пресс-конференцию

Американский президент Джо Байден после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином проведёт пресс-конференцию на полях саммита G20 на Бали.

Об этом свидетельствует график Байдена, на который ссылается ТАСС.

Встреча лидеров США и КНР запланирована на 12:30 мск.

В 16:30 мск Байден выступит с комментариями и ответит на вопросы журналистов.

Как сообщалось ранее, Байден не намерен проводить переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита G20 в Индонезии.

Он также не собирается проводить встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.