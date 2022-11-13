Байден после встречи с Си Цзиньпином проведёт пресс-конференцию
- AP
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Об этом свидетельствует график Байдена, на который ссылается ТАСС.
Встреча лидеров США и КНР запланирована на 12:30 мск.
В 16:30 мск Байден выступит с комментариями и ответит на вопросы журналистов.
Как сообщалось ранее, Байден не намерен проводить переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита G20 в Индонезии.
Он также не собирается проводить встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.