Белый дом: Байден не будет встречаться с наследным принцем Саудовской Аравии на G20

Американский лидер Джо Байден не намерен проводить переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита G20 в Индонезии.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«У нас нет никаких планов садиться (за стол переговоров. — RT) ради встречи с Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом», —цитирует его ТАСС.

Салливан добавил, что у Байдена в рамках саммита G20 скорее всего пройдут «иные двусторонние взаимодействия», а вероятность дополнительных контактов «будет увеличиваться».

20 октября американский сенатор Крис Мерфи призвал Вашингтон сократить финансовые контакты с Саудовской Аравией.