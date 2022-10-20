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Американский сенатор призвал сократить финансовые контакты с Саудовской Аравией

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Американский сенатор Крис Мерфи призвал Вашингтон не тратиться на сотрудничество с Саудовской Аравией в нынешних объёмах.

Об этом он рассказал в подкомитете сената.

«Я не выступаю за полный отказ от сотрудничества в области безопасности, я просто думаю, что нам следует поскупиться в отношении того, как мы взаимодействуем с Саудовской Аравией, и в отношении споров, в которых мы готовы их поддерживать», — цитирует его РИА Новости.

Мерфи подчеркнул, что присутствие США в Саудовской Аравии в виде персонала и техники в рамках сотрудничества в сфере безопасности слишком значительно.

Ранее в Белом доме заявили, что США проводят ревизию отношений с Саудовской Аравией.

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