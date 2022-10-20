Американский сенатор призвал сократить финансовые контакты с Саудовской Аравией
Об этом он рассказал в подкомитете сената.
«Я не выступаю за полный отказ от сотрудничества в области безопасности, я просто думаю, что нам следует поскупиться в отношении того, как мы взаимодействуем с Саудовской Аравией, и в отношении споров, в которых мы готовы их поддерживать», — цитирует его РИА Новости.
Мерфи подчеркнул, что присутствие США в Саудовской Аравии в виде персонала и техники в рамках сотрудничества в сфере безопасности слишком значительно.
Ранее в Белом доме заявили, что США проводят ревизию отношений с Саудовской Аравией.