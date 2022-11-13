Пелоси заявила, что у демократов ещё есть шанс победить на выборах
- AP
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«Мы всё ещё думаем, что у нас есть шанс победить», — цитирует её РИА Новости.
По словам политика, несмотря на исход выборов, «большая республиканская волна» окажется при худшем раскладе «маленьким крошечным дождиком».
В CNN подсчитали, что республиканцы к настоящему времени набрали 211 мест в палате представителей, в то время как демократы заняли 202 кресла. Для большинства требуется по меньшей мере 218.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что промежуточные выборы в США прошли для американского президента Байдена намного лучше, чем прогнозировалось.
Сам он заявил, что доволен текущей ситуацией на промежуточных выборах в США.