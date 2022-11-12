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Шольц заявил, что промежуточные выборы прошли для Байдена лучше, чем прогнозировалось

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Канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что промежуточные выборы в США прошли для президента Соединённых Штатов Джо Байдена намного лучше, чем прогнозировалось.

По его словам, это могло бы стать хорошей основой для дальнейшего сотрудничества правительства ФРГ и администрации США.

«Я считаю, что Джо Байден может утверждать, что эти выборы, которые обычно заканчиваются не так хорошо для только что избранного президента, прошли для него намного лучше, чем прогнозировалось», — передаёт слова Шольца ТАСС.

Он также подчеркнул, что Байден «действительно очень умный политик с большим опытом».

При этом Германия продолжит тесное сотрудничество с США независимо от результатов выборов, отметил глава правительства ФРГ.

9 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что промежуточные выборы в конгресс США говорят о том, что Америка серьёзно расколота.

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