В результате взрыва в центре Стамбула погибли четыре человека и 38 получили ранения
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«По предварительным данным, в результате взрыва на улице Истикляль четыре человека погибли и 38 человек получили ранения», — цитирует его агентство Anadolu.
Как сообщает NTV, взрыв произошёл примерно в 16:20 на пешеходной улице Истикляль.
Генконсульство России в Турции не располагает информацией о погибших или раненых россиянах.
Генеральная прокуратура города возбудила уголовное дело, рассматривается версия теракта.