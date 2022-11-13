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В результате взрыва в центре Стамбула погибли четыре человека и 38 получили ранения

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В результате взрыва в Стамбуле четыре человека погибли, 38 пострадали, сообщил губернатор города Али Ерликая.
В результате взрыва в центре Стамбула погибли четыре человека и 38 получили ранения
  • AP
  • © Francisco Seco

«По предварительным данным, в результате взрыва на улице Истикляль четыре человека погибли и 38 человек получили ранения», — цитирует его агентство Anadolu.

Как сообщает NTV, взрыв произошёл примерно в 16:20 на пешеходной улице Истикляль.

Генконсульство России в Турции не располагает информацией о погибших или раненых россиянах.

Генеральная прокуратура города возбудила уголовное дело, рассматривается версия теракта.

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