В результате взрыва в центре Стамбула погибли четыре человека и 38 получили ранения

В результате взрыва в Стамбуле четыре человека погибли, 38 пострадали, сообщил губернатор города Али Ерликая.

«По предварительным данным, в результате взрыва на улице Истикляль четыре человека погибли и 38 человек получили ранения», — цитирует его агентство Anadolu.

Как сообщает NTV, взрыв произошёл примерно в 16:20 на пешеходной улице Истикляль.

Генконсульство России в Турции не располагает информацией о погибших или раненых россиянах.

Генеральная прокуратура города возбудила уголовное дело, рассматривается версия теракта.