РИА Новости: силовики рассматривают версию теракта после взрыва в центре Стамбула

Правоохранительные органы рассматривают версию теракта в связи со взрывом в центре Стамбула, сообщил РИА Новости источник.

«Правоохранители рассматривают версию теракта после взрыва в центре Стамбула», — пишет агентство.

Также об этом пишет Mynet.

«После взрыва на улице Истикляль Генеральная прокуратура Стамбула начала расследование по делу о терроризме», — говорится в сообщении.

По заявлениям властей Стамбула, есть погибшие, однако точное число жертв не сообщается.

Как сообщает NTV, взрыв произошёл примерно в 16:20 на пешеходной улице Истикляль.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.