РИА Новости: силовики рассматривают версию теракта после взрыва в центре Стамбула
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«Правоохранители рассматривают версию теракта после взрыва в центре Стамбула», — пишет агентство.
Также об этом пишет Mynet.
«После взрыва на улице Истикляль Генеральная прокуратура Стамбула начала расследование по делу о терроризме», — говорится в сообщении.
По заявлениям властей Стамбула, есть погибшие, однако точное число жертв не сообщается.
Как сообщает NTV, взрыв произошёл примерно в 16:20 на пешеходной улице Истикляль.
В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.