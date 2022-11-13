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РИА Новости: силовики рассматривают версию теракта после взрыва в центре Стамбула

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Правоохранительные органы рассматривают версию теракта в связи со взрывом в центре Стамбула, сообщил РИА Новости источник.
РИА Новости: силовики рассматривают версию теракта после взрыва в центре Стамбула
  • Gettyimages.ru
  • © Jose Maria Hernandez / EyeEm

«Правоохранители рассматривают версию теракта после взрыва в центре Стамбула», — пишет агентство.

Также об этом пишет Mynet.

«После взрыва на улице Истикляль Генеральная прокуратура Стамбула начала расследование по делу о терроризме», — говорится в сообщении.

По заявлениям властей Стамбула, есть погибшие, однако точное число жертв не сообщается.

Как сообщает NTV, взрыв произошёл примерно в 16:20 на пешеходной улице Истикляль.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.

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