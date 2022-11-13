Le Figaro: призывы стран Южного полушария начать переговоры вызвали раздражение у Украины

Призывы лидеров стран Южного полушария начать переговоры о завершении конфликта вызвали раздражение у Украины. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

В статье отмечается, что президент Аргентины Альберто Фернандес призвал начать мирные переговоры. По его словам, Латинская Америка также готова принимать в них участие.

Авторы материала утверждают, что французский лидер Эммануэль Макрон в рамках Парижского форума провёл переговоры с лидерами стран Южного полушария, которые высказались за дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины.

Le Figaro подчёркивает, что такие призывы привели к раздражению украинских властей.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что достичь целей спецоперации на Украине можно мирными переговорами, однако сейчас они невозможны из-за позиции Киева.