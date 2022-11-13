Лавров заявил, что западные страны на ВАС заняли неприемлемую позицию по Украине

США и западные страны в ходе Восточноазиатского саммита (ВАС) в Камбодже заняли абсолютно неприемлемую позицию по ситуации вокруг Украины, поэтому на встрече не было принято коллективных решений. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Коллективных решений сегодня принято не было, поскольку США и их западные коллеги настаивали на абсолютно неприемлемом языке в отношении ситуации на Украине и вокруг неё», — приводит РИА Новости его слова.

Лавров добавил, что направления дальнейшего сотрудничества будут отражены в коммюнике, которое выпустит председатель ВАС Камбоджа.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Восточноазиатский саммит в столице Камбоджи Пномпене начался без президента США Джо Байдена.