Узнать больше

Лавров заявил, что западные страны на ВАС заняли неприемлемую позицию по Украине

Короткая ссылка
США и западные страны в ходе Восточноазиатского саммита (ВАС) в Камбодже заняли абсолютно неприемлемую позицию по ситуации вокруг Украины, поэтому на встрече не было принято коллективных решений. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров заявил, что западные страны на ВАС заняли неприемлемую позицию по Украине
  • Gettyimages.ru

«Коллективных решений сегодня принято не было, поскольку США и их западные коллеги настаивали на абсолютно неприемлемом языке в отношении ситуации на Украине и вокруг неё», — приводит РИА Новости его слова.

Лавров добавил, что направления дальнейшего сотрудничества будут отражены в коммюнике, которое выпустит председатель ВАС Камбоджа.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Восточноазиатский саммит в столице Камбоджи Пномпене начался без президента США Джо Байдена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить