Лавров заявил, что западные страны на ВАС заняли неприемлемую позицию по Украине
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«Коллективных решений сегодня принято не было, поскольку США и их западные коллеги настаивали на абсолютно неприемлемом языке в отношении ситуации на Украине и вокруг неё», — приводит РИА Новости его слова.
Лавров добавил, что направления дальнейшего сотрудничества будут отражены в коммюнике, которое выпустит председатель ВАС Камбоджа.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Восточноазиатский саммит в столице Камбоджи Пномпене начался без президента США Джо Байдена.