Венгерский политик Тороцкаи в поздравлении Польше намекнул на раздел Украины

Глава венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи в поздравлении Польше с Днём независимости опубликовал историческое фото, в котором намекнул на возможный раздел Украины.

«Сегодня День независимости Польши. Боже, благослови Польшу! До встречи на общей польско-венгерской границе!» — приводит РИА Новости его слова.

Тороцкаи прикрепил к публикации фотографию 1939 года, на которой изображены пограничники близ села Ужок на польско-венгерской границе, которая появилась после захвата Венгрией Закарпатья.

В мае зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что украинские западные территории станут «желанным приобретением» для «алчущей возврата земель Польши», которая «провозгласила раздел Украины».