Венгерский политик Тороцкаи в поздравлении Польше намекнул на раздел Украины
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«Сегодня День независимости Польши. Боже, благослови Польшу! До встречи на общей польско-венгерской границе!» — приводит РИА Новости его слова.
Тороцкаи прикрепил к публикации фотографию 1939 года, на которой изображены пограничники близ села Ужок на польско-венгерской границе, которая появилась после захвата Венгрией Закарпатья.
В мае зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что украинские западные территории станут «желанным приобретением» для «алчущей возврата земель Польши», которая «провозгласила раздел Украины».