Lidovky: в Чехии задержали 49 украинцев за контрабанду нелегальных мигрантов через границу
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«С начала года полиция задержала более 220 проводников, которые пытались незаконно переправить в Чешскую Республику сирийских беженцев», — говорится в сообщении.
По данным Комурковой, правоохранители в Чехии задержали 49 украинцев, 33 сирийца, 26 чехов.
Ранее газета The New York Times сообщала, что неравенство в правах между беженцами с Украины и из других стран вызвало недовольство и конфликт в Европе.