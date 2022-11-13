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Lidovky: в Чехии задержали 49 украинцев за контрабанду нелегальных мигрантов через границу

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В Чехии задержаны 49 украинцев, которых обвиняют в незаконной контрабанде сирийских беженцев через границу страны. Об этом пишет Магдалена Комуркова в статье для газеты Lidovky.
Lidovky: в Чехии задержали 49 украинцев за контрабанду нелегальных мигрантов через границу
  • Gettyimages.ru

«С начала года полиция задержала более 220 проводников, которые пытались незаконно переправить в Чешскую Республику сирийских беженцев», — говорится в сообщении.

По данным Комурковой, правоохранители в Чехии задержали 49 украинцев, 33 сирийца, 26 чехов.

Ранее газета The New York Times сообщала, что неравенство в правах между беженцами с Украины и из других стран вызвало недовольство и конфликт в Европе.

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