Lidovky: в Чехии задержали 49 украинцев за контрабанду нелегальных мигрантов через границу

В Чехии задержаны 49 украинцев, которых обвиняют в незаконной контрабанде сирийских беженцев через границу страны. Об этом пишет Магдалена Комуркова в статье для газеты Lidovky.

«С начала года полиция задержала более 220 проводников, которые пытались незаконно переправить в Чешскую Республику сирийских беженцев», — говорится в сообщении.

По данным Комурковой, правоохранители в Чехии задержали 49 украинцев, 33 сирийца, 26 чехов.

Ранее газета The New York Times сообщала, что неравенство в правах между беженцами с Украины и из других стран вызвало недовольство и конфликт в Европе.