На авиашоу в Далласе бомбардировщик B-17 столкнулся с другим самолётом
Американский бомбардировщик B-17 столкнулся с другим самолётом в ходе авиашоу в Далласе, сообщает The Dallas Morning News.
Отмечается, что на данный момент о состоянии пилотов ничего не известно.
Также неизвестно, есть ли пострадавшие на земле.
20 октября в американском штате Юта потерпел крушение истребитель пятого поколения F-35.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему: