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На авиашоу в Далласе бомбардировщик B-17 столкнулся с другим самолётом

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Американский бомбардировщик B-17 столкнулся с другим самолётом в ходе авиашоу в Далласе, сообщает The Dallas Morning News.

Отмечается, что на данный момент о состоянии пилотов ничего не известно.

Также неизвестно, есть ли пострадавшие на земле.

20 октября в американском штате Юта потерпел крушение истребитель пятого поколения F-35.

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