На авиашоу в Далласе бомбардировщик B-17 столкнулся с другим самолётом

Американский бомбардировщик B-17 столкнулся с другим самолётом в ходе авиашоу в Далласе, сообщает The Dallas Morning News.

Отмечается, что на данный момент о состоянии пилотов ничего не известно.

Также неизвестно, есть ли пострадавшие на земле.

20 октября в американском штате Юта потерпел крушение истребитель пятого поколения F-35.