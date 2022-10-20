В США потерпел крушение истребитель F-35
«F-35 из 388-го разбился на северном конце взлетно-посадочной полосы. Пилот катапультировался. Спасательные команды реагируют», — говорится в сообщении в Twitter.
О судьбе лётчика и причинах инцидента подробностей не приводится.
17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.
Уточняется, что такие полёты военных самолётов проходят без боекомплекта.
В результате пожара из-за крушения самолёта погибли 15 человек.