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Welt: в полиции Берлина заинтересовались сотрудником с «пророссийскими взглядами»

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В полиции Берлина начали дисциплинарное расследование в отношении сотрудника, который неоднократно высказывался в поддержку России, при этом имея доступ к секретной информации, пишет Die Welt.
Welt: в полиции Берлина заинтересовались сотрудником с «пророссийскими взглядами»
  • AP

Как говорится в статье, речь идёт о Михаэле Боке, который служил в подразделении полиции, занимающимся политически мотивированными преступлениями.

Издание отмечает, что мужчина не скрывал своих убеждений и даже посещал республики Донбасса, поставляя им гуманитарную помощь в 2015 году.

Кроме того, полицейский присутствовал на параде на Красной площади по случаю 70-й годовщины Победы над фашистской Германией, пишет газета.

Ранее немецкий байкер и активист Ове Шаттауэр записал песню, в которой призвал власти Германии к прямому диалогу с Россией.

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