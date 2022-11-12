Узнать больше

Немецкий активист Шаттауэр записал песню с призывом к Германии начать диалог с Россией

Короткая ссылка
Немецкий байкер и активист Ове Шаттауэр записал песню, в которой призвал власти Германии к прямому диалогу с Россией.
Немецкий активист Шаттауэр записал песню с призывом к Германии начать диалог с Россией
  • РИА Новости

Видео опубликовано на YouTube-канале активиста.

Шаттауэр в своей песне назвал россиян своими друзьями.

Он также призвал отменить появившуюся в западных странах русофобию.

«Неужели мы забыли о 27 млн погибших солдат, которые спасли мир от нацизма?» — говорится в песне.

Кроме того, Шаттауэр назвал бессмысленными поставки вооружения Украине и антироссийские санкции.

«Сложившаяся ситуация радует американцев, которые хотят заколотить денежки на конфликте. Это ваши западные ценности?» — указывает автор песни.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не позволял критикам отговаривать его от ведения телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным о ситуации на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить