Немецкий активист Шаттауэр записал песню с призывом к Германии начать диалог с Россией
- РИА Новости
Видео опубликовано на YouTube-канале активиста.
Шаттауэр в своей песне назвал россиян своими друзьями.
Он также призвал отменить появившуюся в западных странах русофобию.
«Неужели мы забыли о 27 млн погибших солдат, которые спасли мир от нацизма?» — говорится в песне.
Кроме того, Шаттауэр назвал бессмысленными поставки вооружения Украине и антироссийские санкции.
«Сложившаяся ситуация радует американцев, которые хотят заколотить денежки на конфликте. Это ваши западные ценности?» — указывает автор песни.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не позволял критикам отговаривать его от ведения телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным о ситуации на Украине.