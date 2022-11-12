Немецкий активист Шаттауэр записал песню с призывом к Германии начать диалог с Россией

Немецкий байкер и активист Ове Шаттауэр записал песню, в которой призвал власти Германии к прямому диалогу с Россией.

Видео опубликовано на YouTube-канале активиста.

Шаттауэр в своей песне назвал россиян своими друзьями.

Он также призвал отменить появившуюся в западных странах русофобию.

«Неужели мы забыли о 27 млн погибших солдат, которые спасли мир от нацизма?» — говорится в песне.

Кроме того, Шаттауэр назвал бессмысленными поставки вооружения Украине и антироссийские санкции.

«Сложившаяся ситуация радует американцев, которые хотят заколотить денежки на конфликте. Это ваши западные ценности?» — указывает автор песни.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не позволял критикам отговаривать его от ведения телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным о ситуации на Украине.