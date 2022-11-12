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Канцлер ФРГ Шольц: я не позволял критикам отговаривать меня от переговоров с Путиным

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не позволял критикам отговаривать его от ведения телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным о ситуации на Украине.

«Это (конфликт на Украине. — RT) также является предметом всех переговоров, которые велись до сих пор с российским президентом. И я не позволил никаким критикам отговорить меня от продолжительных телефонных разговоров с российским президентом через определённые промежутки времени», — цитирует его ТАСС.

2 ноября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Шольц поменял позицию и выступает за нахождение общего языка с президентом России Владимиром Путиным.

После этого в кабмине ФРГ опровергли слова Эрдогана об изменении позиции Шольца по Украине.

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