Путин и Раиси обсудили наращивание взаимодействия России и Ирана в экономике и политике
- РИА Новости
«Обсуждён ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, включая транспортно-логистическую сферу. Условлено, что контакты между соответствующими российскими и иранскими ведомствами будут активизированы», — говорится в сообщении пресс-службы президента.
Владимир Путин ранее заявил, что отношения России и Ирана развиваются по всем векторам.
Как сообщили в Госдепе США, администрация Джо Байдена обеспокоена тем, что отношения России и Ирана продолжают углубляться.