Путин и Раиси обсудили наращивание взаимодействия России и Ирана в экономике и политике

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрагим Раиси провели телефонный разговор. Они обсудили наращивание взаимодействия в политической и экономической областях, а также условились, что контакты между российскими и иранскими ведомствами будут активизированы, сообщили в Кремле.

«Обсуждён ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, включая транспортно-логистическую сферу. Условлено, что контакты между соответствующими российскими и иранскими ведомствами будут активизированы», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Владимир Путин ранее заявил, что отношения России и Ирана развиваются по всем векторам.

Как сообщили в Госдепе США, администрация Джо Байдена обеспокоена тем, что отношения России и Ирана продолжают углубляться.