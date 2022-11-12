Мурашко на саммите G20 напомнил о помощи России нуждающимся странам в пандемию

Россия не только с достоинством справилась с пандемией, но и оказала помощь нуждающимся странам, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

«И хотя пандемия продолжается, можно сказать, что Российская Федерация не только с достоинством справилась с угрозой, но и оказала помощь нуждающимся странам мира», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, таким образом страна внесла существенный вклад в укрепление глобальной архитектуры здравоохранения.

Так, например, Россия направила ряд миссий в целях оказания помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией и реализовала ряд международных программ укрепления готовности национальных систем здравоохранения нуждающихся стран к новым вызовам и угрозам.

Мурашко также назвал недопустимой политизацию работы профильных советов G20, в частности совета глав ведомств здравоохранения, так как это угрожает задачам по укреплению глобальной архитектуры здравоохранения.