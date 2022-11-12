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Лавров и Байден проехали по бульвару России в Камбодже по пути на разные саммиты

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Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Камбоджи Пномпень на Восточноазиатский саммит и по пути из аэропорта проехал по центральной улице столицы, которая названа бульваром России. За некоторое время до этого по тому же пути проехал кортеж американского лидера Джо Байдена, который прибыл для участия в саммите АСЕАН — США.
Лавров и Байден проехали по бульвару России в Камбодже по пути на разные саммиты
  • AP

Об этом информирует РИА Новости.

Ранее стало известно, что Лавров прибыл в Пномпень.

Также официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что Байден примет участие в саммите G20, посетив перед этим Египет и Камбоджу.

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