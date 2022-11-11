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Foreign Policy: власти США с лета пытаются возобновить диалог с Россией по ДСНВ

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Американская администрация с лета стремится к возобновлению диалога с Россией по ДСНВ несмотря на напряжённость в межгосударственных отношениях, сообщает Foreign Policy со ссылкой на политиков из США.
Foreign Policy: власти США с лета пытаются возобновить диалог с Россией по ДСНВ
  • Gettyimages.ru

«По словам нынешних и бывших американских чиновников, возобновление переговоров по СНВ было тайной целью Белого дома и Госдепартамента, по крайней мере, с лета этого года», — говорится в материалах издания.

Кроме того, авторы публикации отметили, что планирование новой встречи с Россией власти США ведут уже несколько месяцев.

Таким образом, говорится в статье, Вашингтон демонстрирует готовность к взаимодействию с Москвой по ряду вопросов несмотря на санкции и стремление превратить Россию в страну-изгой.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков анонсировал проведение заседания двусторонней консультативной комиссии представителей России и США по договору о СНВ в конце ноября — начале декабря в Каире.

Он уточнил, что заседание комиссии продлится около недели.

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