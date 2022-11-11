Foreign Policy: власти США с лета пытаются возобновить диалог с Россией по ДСНВ
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«По словам нынешних и бывших американских чиновников, возобновление переговоров по СНВ было тайной целью Белого дома и Госдепартамента, по крайней мере, с лета этого года», — говорится в материалах издания.
Кроме того, авторы публикации отметили, что планирование новой встречи с Россией власти США ведут уже несколько месяцев.
Таким образом, говорится в статье, Вашингтон демонстрирует готовность к взаимодействию с Москвой по ряду вопросов несмотря на санкции и стремление превратить Россию в страну-изгой.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков анонсировал проведение заседания двусторонней консультативной комиссии представителей России и США по договору о СНВ в конце ноября — начале декабря в Каире.
Он уточнил, что заседание комиссии продлится около недели.