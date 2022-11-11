Экспорт товаров из Германии в Россию снизился на 53% в сентябре в годовом выражении
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство ФРГ.
Отмечается, что в годовом выражении поставки из ФРГ в Россию сократились на 52,9%, составив €1,1 млрд.
При этом импорт из России в Германию снизился на 37,4% и составил €1,8 млрд.
Ранее сообщалось, что в Германии годовая инфляция в октябре достигла исторического рекорда, составив 10,4%.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что санкции против России имеют издержки для Германии, но без экономического давления на Москву не обойтись.