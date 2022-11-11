Узнать больше

Маск объяснил необходимость платной подписки в Twitter грядущей рецессией

Короткая ссылка
Американский предприниматель, владелец компании Twitter Илон Маск объяснил необходимость платной подписки в принадлежащей ему сети микроблогов грядущей рецессией.
Маск объяснил необходимость платной подписки в Twitter грядущей рецессией
  • Gettyimages.ru
  • © David Odisho

Как сообщает портал The Verge, опубликовавший расшифровку речи Маска, об этом он рассказал в ходе общения с сотрудниками компании.

«Причина чрезвычайной срочности, с которой я подхожу к вопросу подписки, связана с тем, что мы движемся в направлении, как мне кажется, довольно серьёзной рецессии», — сказал Маск.

Ранее портал Platformer сообщил, что Маск может сделать доступ к социальной сети Twitter платным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить