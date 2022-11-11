Маск объяснил необходимость платной подписки в Twitter грядущей рецессией
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Как сообщает портал The Verge, опубликовавший расшифровку речи Маска, об этом он рассказал в ходе общения с сотрудниками компании.
«Причина чрезвычайной срочности, с которой я подхожу к вопросу подписки, связана с тем, что мы движемся в направлении, как мне кажется, довольно серьёзной рецессии», — сказал Маск.
Ранее портал Platformer сообщил, что Маск может сделать доступ к социальной сети Twitter платным.