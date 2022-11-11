Маск объяснил необходимость платной подписки в Twitter грядущей рецессией

Американский предприниматель, владелец компании Twitter Илон Маск объяснил необходимость платной подписки в принадлежащей ему сети микроблогов грядущей рецессией.

Как сообщает портал The Verge, опубликовавший расшифровку речи Маска, об этом он рассказал в ходе общения с сотрудниками компании.

«Причина чрезвычайной срочности, с которой я подхожу к вопросу подписки, связана с тем, что мы движемся в направлении, как мне кажется, довольно серьёзной рецессии», — сказал Маск.

Ранее портал Platformer сообщил, что Маск может сделать доступ к социальной сети Twitter платным.