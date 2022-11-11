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В сейме Польши разработали проект с требованием от украинцев осудить ОУН-УПА

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Представители партии «Конфедерация польской короны» представили в сейме законопроект, который требует от граждан Украины, проживающих на территории Польши, осудить Украинскую повстанческую армию (УПА)* и Организацию украинских националистов (ОУН)*.
В сейме Польши разработали проект с требованием от украинцев осудить ОУН-УПА
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом пишет обозреватель портала Kresy Марек Троян.

Проект закона предполагает, что украинские граждане должны заявить, что им известно о преступлениях, которые совершила УПА в отношении поляков во время Второй мировой войны, а также осудить террористическую деятельность ОУН в Польше.

Ранее в польском Фонде «Свобода и демократия» заявили, что власти Киева одобрили проведение поиска могил и эксгумации останков поляков, убитых украинскими националистами во времена Второй мировой войны. 

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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