В сейме Польши разработали проект с требованием от украинцев осудить ОУН-УПА
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Об этом пишет обозреватель портала Kresy Марек Троян.
Проект закона предполагает, что украинские граждане должны заявить, что им известно о преступлениях, которые совершила УПА в отношении поляков во время Второй мировой войны, а также осудить террористическую деятельность ОУН в Польше.
Ранее в польском Фонде «Свобода и демократия» заявили, что власти Киева одобрили проведение поиска могил и эксгумации останков поляков, убитых украинскими националистами во времена Второй мировой войны.
* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).