Украина разрешила Польше провести эксгумацию останков убитых националистами поляков

Власти Киева одобрили проведение поиска могил и эксгумации останков поляков, убитых украинскими националистами во времена Второй мировой войны, заявили в польском Фонде «Свобода и демократия».

«Фонд «Свобода и демократия» получил согласие властей Украины на начало археологических и поисковых работ на могилах поляков, расстрелянных отделением УПА* в феврале 1945 года», — говорится в сообщении организации.

Соответствующую информацию подтвердил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач. Как сообщает агентство РАР со ссылкой на политика, официальное одобрение со стороны украинских властей проведения поисковых работ «является большим изменением по сравнению с тем, как ранее украинские власти подходили к этой ситуации».

Ранее сообщалось, что посольство России запросит у польских властей дополнительную информацию об обнаруженных при строительстве виадука под Варшавой останках 114 советских солдат.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).