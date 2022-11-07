Россия запросит информацию об обнаружении останков 114 советских солдат в Польше
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«Посольство узнало об этом из СМИ. Польские власти нас не оповестили», — сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Агентство уточняет, что в настоящее время строительные работы на месте обнаружения останков приостановлены, заканчивается эксгумация останков.
Всего эксгумированы останки 114 советских солдат из 11 могил.
Польские власти намерены поместить останки в гробы, а затем захоронить их, предполагает агентство. Местом захоронения может стать кладбище в Белобжегах, где захоронены советские солдаты.
В августе директор российского Фонда защиты национального исторического наследия Иван Мельников призвал ЮНЕСКО помочь в сохранении памятников советским воинам в Польше.