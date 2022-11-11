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Президент Турции Эрдоган пообещал ответить ЕС, который 52 года держит страну «у дверей»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна 52 года ждёт у дверей Евросоюза и даст необходимый ответ, когда придёт время.
Президент Турции Эрдоган пообещал ответить ЕС, который 52 года держит страну «у дверей»
  • AP
  • © Burhan Ozbilici

«Нас 52 года заставили страдать у дверей ЕС. Всё ещё продолжают делать одно и то же. Но мы ответим, когда придёт время», — приводит его слова РИА Новости.

Турция подписала соглашение об ассоциации в 1963 году.

Ранее Эрдоган заявил, что турецкая сторона выступает за возобновление переговоров с Европейским союзом (ЕС) по вступлению страны в объединение.

Он также добавил, что Турция ожидает, что Германия вернётся к своей нейтральной позиции в турецко-греческих отношениях. 

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