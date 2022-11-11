Президент Турции Эрдоган пообещал ответить ЕС, который 52 года держит страну «у дверей»
- AP
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«Нас 52 года заставили страдать у дверей ЕС. Всё ещё продолжают делать одно и то же. Но мы ответим, когда придёт время», — приводит его слова РИА Новости.
Турция подписала соглашение об ассоциации в 1963 году.
Ранее Эрдоган заявил, что турецкая сторона выступает за возобновление переговоров с Европейским союзом (ЕС) по вступлению страны в объединение.
Он также добавил, что Турция ожидает, что Германия вернётся к своей нейтральной позиции в турецко-греческих отношениях.