Президент Филиппин высказался за восстановление центральной роли АСЕАН в регионе
- AP
Об этом он заявил на пленарном заседании 40-го саммита АСЕАН.
«Крайне важно, чтобы мы подтвердили центральную роль АСЕАН», — цитирует его ТАСС.
Он отметил, что это необходимо в текущих условиях геополитической динамики и напряжённости в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ранее глава Совбеза России Николай Патрушев и член политбюро Центрального комитета коммунистической партии КНР Ян Цзечи высказали обеспокоенность эскалацией напряжённости в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за США и их союзников.