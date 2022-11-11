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Президент Филиппин высказался за восстановление центральной роли АСЕАН в регионе

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Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший выступил за восстановление центральной роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в регионе.
Президент Филиппин высказался за восстановление центральной роли АСЕАН в регионе
  • AP

Об этом он заявил на пленарном заседании 40-го саммита АСЕАН.

«Крайне важно, чтобы мы подтвердили центральную роль АСЕАН», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что это необходимо в текущих условиях геополитической динамики и напряжённости в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее глава Совбеза России Николай Патрушев и член политбюро Центрального комитета коммунистической партии КНР Ян Цзечи высказали обеспокоенность эскалацией напряжённости в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за США и их союзников.

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