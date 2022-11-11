Посол Антонов прокомментировал заявление США о лишении экономики России статуса рыночной

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов оценил заявление администрации Соединённых Штатов о лишении России статуса страны с рыночной экономикой.

Как передаёт слова посла Telegram-канал диппредставительства, лицензия американского Минфина не снимает с Вашингтона ответственности за дисбалансы на мировых рынках, к которым ведут «многочисленные нелегитимные односторонние барьеры».

Антонов уточнил, что имеет в виду рост цен, нарушения цепочек поставок, а также проблемы в сфере продовольственной безопасности.

«В этом же ряду — объявленное сегодня противоречащее логике заявление администрации о лишении России статуса страны с рыночной экономикой», — подчеркнул посол.

Ранее в Министерстве торговли США заявили, что власти Соединённых Штатов лишили российскую экономику статуса рыночной из-за «усиления влияния на неё государства».