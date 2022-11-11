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Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов прокомментировал санкции Польши против него

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Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов ответил на введённые Польшей против него санкции.

Как передаёт РИА Новости его слова, Алаудинов абсолютно «не горел желанием» приезжать в Польшу, «кроме как на танке».

«Я сегодня долго смеялся (когда узнал о санкциях Польши. — RT). Как я буду дальше жить? Мои миллиарды, которые находились в банках Польши, — они пропали», — пошутил он.

Ранее стало известно, что Апты Алаудинов попал в санкционный перечень Польши. Он является нежелательным лицом на территории страны, а его активы в случае обнаружения подлежат заморозке.

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